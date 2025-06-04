  1. Domov
rub
RUB - Ruski rubelj

Ruski rubelj je valuta Rusija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ruski rubelj tečaj RUB v USD. Koda valute za Rubli je RUB, simbol valute pa je ₽. Spodaj boste našli tečaje Ruski rubelj in pretvornik valut.

Rublja je bila valuta Rusije približno 500 let; uporabljali so jo v različnih državah skozi njeno zgodovino. Zaradi različnih sprememb vrednosti valute so obstajale različne različice rublje.

Let Opis rublje
Prva rublja 1500-1921
  • Rublja je ostala uradna valuta Rusije do leta 1921, ko je drastično padla v vrednosti
  • V letu 1710 je rublja dobila svojo prvo poddelitev, kopeke, pri čemer je 100 kopekov sestavljalo eno rubljo
  • Uporabljen je bil bimetalni standard zlata in srebra
  • V letu 1885 je bil sprejet nov standard in rublja je bila vezana na francoski frank po tečaju 1 rublja za 4 franke
Druga rublja 1921-1922
  • Redenomacija je bila določena po tečaju 1 nova za 10.000 starih rubljev
  • Chervonets so se prav tako začeli uporabljati od leta 1922
Tretja rublja 1923-1924
  • Sovjetska zveza je izdala redenomacijo po tečaju 1 nova za 100 starih rubljev
Četrta rublja 1924-1947
  • Znana kot zlata rublja, četrta različica je bila izdana po tečaju 50.000 starih za 1 novo rubljo
Peta rublja 1947-1961
  • Po drugi svetovni vojni je bila določena nova redenomacija po tečaju 10 starih za 1 novo rubljo
Šesta rublja 1961-1997
  • Na podlagi reforme iz leta 1947 je bila določena nova redenomacija
  • Po razpadu Sovjetske zveze je Rusija nadaljevala z uporabo rublje, zamenjava starih bankovcev
Sedma rublja 1998-danes
  • V letu 1998 je bila določena nova redenomacija po tečaju 1 nova za 1.000 starih rubljev
  • To leto, šest mesecev po ruski finančni krizi, je RUB izgubil 70% svoje vrednosti v primerjavi z ameriškim dolarjem
  • V letu 2010 sta Rusija in Kitajska odločili, da bosta za skupno trgovino uporabljali svoje nacionalne valute

Statistika Ruski rubelj

ImeRuski rubelj
Simbol
Manjša enota1/100 = kopeka
Simbol manjše enoteк.
Najboljša pretvorba RUBRUB v USD
Najboljši graf RUBGraf RUB v USD

Profil Ruski rubelj

KovanciPogosto uporabljeno: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Redko uporabljeno: к.1, к.5, ₽10
BankovciPogosto uporabljeno: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Redko uporabljeno: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
Centralna bankaBank of Russia
Uporabniki
Rusija, Tajikistan

