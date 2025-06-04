RUB - Ruski rubelj

Rublja je bila valuta Rusije približno 500 let; uporabljali so jo v različnih državah skozi njeno zgodovino. Zaradi različnih sprememb vrednosti valute so obstajale različne različice rublje.

Let Opis rublje

Prva rublja 1500-1921 Rublja je ostala uradna valuta Rusije do leta 1921, ko je drastično padla v vrednosti

V letu 1710 je rublja dobila svojo prvo poddelitev, kopeke, pri čemer je 100 kopekov sestavljalo eno rubljo

Uporabljen je bil bimetalni standard zlata in srebra

V letu 1885 je bil sprejet nov standard in rublja je bila vezana na francoski frank po tečaju 1 rublja za 4 franke

Druga rublja 1921-1922 Redenomacija je bila določena po tečaju 1 nova za 10.000 starih rubljev

Chervonets so se prav tako začeli uporabljati od leta 1922

Tretja rublja 1923-1924 Sovjetska zveza je izdala redenomacijo po tečaju 1 nova za 100 starih rubljev

Četrta rublja 1924-1947 Znana kot zlata rublja, četrta različica je bila izdana po tečaju 50.000 starih za 1 novo rubljo

Peta rublja 1947-1961 Po drugi svetovni vojni je bila določena nova redenomacija po tečaju 10 starih za 1 novo rubljo

Šesta rublja 1961-1997 Na podlagi reforme iz leta 1947 je bila določena nova redenomacija

Po razpadu Sovjetske zveze je Rusija nadaljevala z uporabo rublje, zamenjava starih bankovcev