RUB - Ruski rubelj
Ruski rubelj je valuta Rusija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ruski rubelj tečaj RUB v USD. Koda valute za Rubli je RUB, simbol valute pa je ₽. Spodaj boste našli tečaje Ruski rubelj in pretvornik valut.
Rublja je bila valuta Rusije približno 500 let; uporabljali so jo v različnih državah skozi njeno zgodovino. Zaradi različnih sprememb vrednosti valute so obstajale različne različice rublje.
|Let
|Opis rublje
|Prva rublja
|1500-1921
|
|Druga rublja
|1921-1922
|
|Tretja rublja
|1923-1924
|
|Četrta rublja
|1924-1947
|
|Peta rublja
|1947-1961
|
|Šesta rublja
|1961-1997
|
|Sedma rublja
|1998-danes
|
Statistika Ruski rubelj
|Ime
|Ruski rubelj
|Simbol
|₽
|Manjša enota
|1/100 = kopeka
|Simbol manjše enote
|к.
|Najboljša pretvorba RUB
|RUB v USD
|Najboljši graf RUB
|Graf RUB v USD
Profil Ruski rubelj
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Redko uporabljeno: к.1, к.5, ₽10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Redko uporabljeno: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Centralna banka
|Bank of Russia
|Uporabniki
Rusija, Tajikistan
