KPW - Severnokorejski von
Severnokorejski von je valuta Koreja (Sever). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Severnokorejski von tečaj KPW v USD. Koda valute za Won je KPW, simbol valute pa je ₩. Spodaj boste našli tečaje Severnokorejski von in pretvornik valut.
Statistika Severnokorejski von
|Ime
|Severnokorejski von
|Simbol
|₩
|Manjša enota
|1/100 = Čon
|Simbol manjše enote
|Čon
|Najboljša pretvorba KPW
|KPW v USD
|Najboljši graf KPW
|Graf KPW v USD
Profil Severnokorejski von
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Čon1, Čon5, Čon10, Čon50, ₩1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Uporabniki
Koreja (Sever)
