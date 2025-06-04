KPW - Severnokorejski von

Severnokorejski von je valuta Koreja (Sever). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Severnokorejski von tečaj KPW v USD. Koda valute za Won je KPW , simbol valute pa je ₩. Spodaj boste našli tečaje Severnokorejski von in pretvornik valut.