KPW - Severnokorejski von

Severnokorejski von je valuta Koreja (Sever). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Severnokorejski von tečaj KPW v USD. Koda valute za Won je KPW, simbol valute pa je ₩. Spodaj boste našli tečaje Severnokorejski von in pretvornik valut.

KPWSevernokorejski von

Statistika Severnokorejski von

ImeSevernokorejski von
Simbol
Manjša enota1/100 = Čon
Simbol manjše enoteČon
Najboljša pretvorba KPWKPW v USD
Najboljši graf KPWGraf KPW v USD

Profil Severnokorejski von

KovanciPogosto uporabljeno: Čon1, Čon5, Čon10, Čon50, ₩1
BankovciPogosto uporabljeno: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Uporabniki
Koreja (Sever)

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.598
GBP / USD1.34921
USD / CHF0.789793
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.670995

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%