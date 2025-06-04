IRR - Iranski rial
Iranski rial je valuta Iran. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Iranski rial tečaj IRR v USD. Koda valute za Riali je IRR, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Iranski rial in pretvornik valut.
Statistika Iranski rial
|Ime
|Iranski rial
|Simbol
|﷼
|Manjša enota
|1/100 = Dinar
|Simbol manjše enote
|Dinar
|Najboljša pretvorba IRR
|IRR v USD
|Najboljši graf IRR
|Graf IRR v USD
Profil Iranski rial
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Centralna banka
|Centralna banka Islamske republike Iran
|Uporabniki
Iran
