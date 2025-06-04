  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. IRR

irr
IRR - Iranski rial

Iranski rial je valuta Iran. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Iranski rial tečaj IRR v USD. Koda valute za Riali je IRR, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Iranski rial in pretvornik valut.

Izberite valuto

irr
IRRIranski rial

Statistika Iranski rial

ImeIranski rial
Simbol
Manjša enota1/100 = Dinar
Simbol manjše enoteDinar
Najboljša pretvorba IRRIRR v USD
Najboljši graf IRRGraf IRR v USD

Profil Iranski rial

KovanciPogosto uporabljeno: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
BankovciPogosto uporabljeno: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Centralna bankaCentralna banka Islamske republike Iran
Uporabniki
Iran

Zakaj vas zanima IRR?

Želim...

Naročiti se na e-poštne posodobitve za IRRPridobiti tečaje IRR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti IRR za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17695
GBP / EUR1.14629
USD / JPY156.593
GBP / USD1.34913
USD / CHF0.789796
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.303
AUD / USD0.670955

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%