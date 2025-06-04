DOGE - Dogecoin

Informacije o Dogecoinu

Dogecoin je odprtokodna digitalna valuta, ki deluje po načelu peer-to-peer in je priljubljena med Shiba Inu po vsem svetu.

Risiki pri uporabi Dogecoina

Kriptovalute so povezane z visokim nivojem tveganja, saj so nestanovitne, niso preizkušene skozi čas in trenutno niso pod nobeno regulacijo ali zakonodajo. Zabeleženi so bili incidenti, ko so hekerji kompromitirali spletne kripto denarnice, kar je privedlo do obsežnih krajev.

Zgodovina Dogecoina

Dogecoin je bil prvotno ustvarjen kot šala, ustvarila sta ga inženir IBM-a Billy Markus in inženir Adobe-a Jackson Palmer. Želela sta ustvariti digitalno valuto, ki bi dosegla širšo demografsko skupino kot Bitcoin. Poleg tega sta želela ločiti Dogecoin od kontroverzne zgodovine drugih kovancev. Dogecoin je bil uradno lansiran 6. decembra 2013, in v prvih 30 dneh je bilo več kot milijon obiskovalcev na Dogecoin.com.

