CUP - Kubanski peso
Kubanski peso je valuta Kuba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kubanski peso tečaj CUP v USD. Koda valute za Pesos je CUP, simbol valute pa je ₱. Spodaj boste našli tečaje Kubanski peso in pretvornik valut.
Statistika Kubanski peso
|Ime
|Kubanski peso
|Simbol
|₱
|Manjša enota
|1/100 = Centavo
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba CUP
|CUP v USD
|Najboljši graf CUP
|Graf CUP v USD
Profil Kubanski peso
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Centralna banka
|Centralna banka Kube
|Uporabniki
Kuba
