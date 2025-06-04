  1. Domov
CUP - Kubanski peso

Kubanski peso je valuta Kuba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kubanski peso tečaj CUP v USD. Koda valute za Pesos je CUP, simbol valute pa je ₱. Spodaj boste našli tečaje Kubanski peso in pretvornik valut.

CUPKubanski peso

Statistika Kubanski peso

ImeKubanski peso
Simbol
Manjša enota1/100 = Centavo
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba CUPCUP v USD
Najboljši graf CUPGraf CUP v USD

Profil Kubanski peso

KovanciPogosto uporabljeno: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
BankovciPogosto uporabljeno: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Centralna bankaCentralna banka Kube
Uporabniki
Kuba

