CUC - Kubanski konvertibilni peso

Kubanski konvertibilni peso je valuta Kuba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kubanski konvertibilni peso tečaj CUC v USD. Koda valute za Konvertibilni pesi je CUC , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kubanski konvertibilni peso in pretvornik valut.

Opozorilo: Od 14. novembra 2004 je vsa menjava med CUC in USD predmet 10% kubanskega davka poleg vseh menjalnih tečajev.

Od 14. marca 2011 so izvozi oproščeni 10% kubanskega davka.