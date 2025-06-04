CUC - Kubanski konvertibilni peso
Kubanski konvertibilni peso je valuta Kuba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kubanski konvertibilni peso tečaj CUC v USD. Koda valute za Konvertibilni pesi je CUC, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kubanski konvertibilni peso in pretvornik valut.
Opozorilo: Od 14. novembra 2004 je vsa menjava med CUC in USD predmet 10% kubanskega davka poleg vseh menjalnih tečajev.
Od 14. marca 2011 so izvozi oproščeni 10% kubanskega davka.
Statistika Kubanski konvertibilni peso
|Ime
|Kubanski konvertibilni peso
|Simbol
|CUC$
|Manjša enota
|1/100 = Centavo konvertibilni
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba CUC
|CUC v USD
|Najboljši graf CUC
|Graf CUC v USD
Profil Kubanski konvertibilni peso
|Vzdevki
|Chavito
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Centralna banka
|Centralna banka Kube
|Uporabniki
Kuba
Kuba