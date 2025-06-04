  1. Domov
cuc
CUC - Kubanski konvertibilni peso

Kubanski konvertibilni peso je valuta Kuba. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Kubanski konvertibilni peso tečaj CUC v USD. Koda valute za Konvertibilni pesi je CUC, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Kubanski konvertibilni peso in pretvornik valut.

Opozorilo: Od 14. novembra 2004 je vsa menjava med CUC in USD predmet 10% kubanskega davka poleg vseh menjalnih tečajev.
Od 14. marca 2011 so izvozi oproščeni 10% kubanskega davka.

Statistika Kubanski konvertibilni peso

ImeKubanski konvertibilni peso
SimbolCUC$
Manjša enota1/100 = Centavo konvertibilni
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba CUCCUC v USD
Najboljši graf CUCGraf CUC v USD

Profil Kubanski konvertibilni peso

VzdevkiChavito
KovanciPogosto uporabljeno: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
BankovciPogosto uporabljeno: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Centralna bankaCentralna banka Kube
Uporabniki
Kuba

