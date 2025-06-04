BYR - Beloruski rubelj
Beloruski rubelj je valuta Belorusija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Beloruski rubelj tečaj BYR v USD. Koda valute za Rubli je BYR, simbol valute pa je Br. Spodaj boste našli tečaje Beloruski rubelj in pretvornik valut.
Obvestilo: 1. julija 2016 je novi beloruski rubelj (BYN) zamenjal beloruski rubelj (BYR) v razmerju 1:10.000.
Statistika Beloruski rubelj
|Ime
|Beloruski rubelj
|Simbol
|p.
|Manjša enota
|1/100 = Kapeyka
|Simbol manjše enote
|Kapeyka
|Najboljša pretvorba BYR
|BYR v USD
|Najboljši graf BYR
|Graf BYR v USD
Profil Beloruski rubelj
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Centralna banka
|Nacionalna banka Republike Belorusije
|Uporabniki
Belorusija
Belorusija
Zakaj vas zanima BYR?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za BYRPridobiti tečaje BYR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti BYR za moje podjetje