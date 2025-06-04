BYR - Beloruski rubelj

Beloruski rubelj je valuta Belorusija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Beloruski rubelj tečaj BYR v USD. Koda valute za Rubli je BYR , simbol valute pa je Br. Spodaj boste našli tečaje Beloruski rubelj in pretvornik valut.

Obvestilo: 1. julija 2016 je novi beloruski rubelj (BYN) zamenjal beloruski rubelj (BYR) v razmerju 1:10.000.