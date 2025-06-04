  1. Domov
byn
BYN - Beloruski rubelj

Beloruski rubelj je valuta Belorusija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Beloruski rubelj tečaj BYN v USD. Koda valute za Rubli je BYN, simbol valute pa je Br. Spodaj boste našli tečaje Beloruski rubelj in pretvornik valut.

Obvestilo: 1. julija 2016 je novi beloruski rubelj (BYN) zamenjal beloruski rubelj (BYR) v razmerju 1:10.000.

Statistika Beloruski rubelj

ImeBeloruski rubelj
SimbolBr
Manjša enota1/100 = Kapeyka
Simbol manjše enoteKapeyka
Najboljša pretvorba BYNBYN v USD
Najboljši graf BYNGraf BYN v USD

Profil Beloruski rubelj

BankovciPogosto uporabljeno: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Centralna bankaNacionalna banka Republike Belorusije
Uporabniki
Belorusija

