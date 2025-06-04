BYN - Beloruski rubelj
Beloruski rubelj je valuta Belorusija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Beloruski rubelj tečaj BYN v USD. Koda valute za Rubli je BYN, simbol valute pa je Br. Spodaj boste našli tečaje Beloruski rubelj in pretvornik valut.
Obvestilo: 1. julija 2016 je novi beloruski rubelj (BYN) zamenjal beloruski rubelj (BYR) v razmerju 1:10.000.
Statistika Beloruski rubelj
|Ime
|Beloruski rubelj
|Simbol
|Br
|Manjša enota
|1/100 = Kapeyka
|Simbol manjše enote
|Kapeyka
|Najboljša pretvorba BYN
|BYN v USD
|Najboljši graf BYN
|Graf BYN v USD
Profil Beloruski rubelj
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Centralna banka
|Nacionalna banka Republike Belorusije
|Uporabniki
Belorusija
Belorusija
