BAM - Bosansko-hercegovska konvertibilna marka

Bosansko-hercegovska konvertibilna marka je valuta Bosna in Hercegovina. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bosansko-hercegovska konvertibilna marka tečaj BAM v USD. Koda valute za Pretvorljive marke je BAM, simbol valute pa je KM. Spodaj boste našli tečaje Bosansko-hercegovska konvertibilna marka in pretvornik valut.

Statistika Bosansko-hercegovska konvertibilna marka

ImeBosansko-hercegovska konvertibilna marka
SimbolKM
Manjša enota1/100 = fening
Simbol manjše enotefening
Najboljša pretvorba BAMBAM v USD
Najboljši graf BAMGraf BAM v USD

Profil Bosansko-hercegovska konvertibilna marka

Vzdevkiконвертибилна марка (Serbian)
KovanciPogosto uporabljeno: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
BankovciPogosto uporabljeno: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Centralna bankaCentralna banka Bosne in Hercegovine
Uporabniki
Bosna in Hercegovina

