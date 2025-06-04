BAM - Bosansko-hercegovska konvertibilna marka
Bosansko-hercegovska konvertibilna marka je valuta Bosna in Hercegovina. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Bosansko-hercegovska konvertibilna marka tečaj BAM v USD. Koda valute za Pretvorljive marke je BAM, simbol valute pa je KM. Spodaj boste našli tečaje Bosansko-hercegovska konvertibilna marka in pretvornik valut.
Statistika Bosansko-hercegovska konvertibilna marka
|Ime
|Bosansko-hercegovska konvertibilna marka
|Simbol
|KM
|Manjša enota
|1/100 = fening
|Simbol manjše enote
|fening
|Najboljša pretvorba BAM
|BAM v USD
|Najboljši graf BAM
|Graf BAM v USD
Profil Bosansko-hercegovska konvertibilna marka
|Vzdevki
|конвертибилна марка (Serbian)
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Centralna banka
|Centralna banka Bosne in Hercegovine
|Uporabniki
Bosna in Hercegovina
Zakaj vas zanima BAM?
