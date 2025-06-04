Menjalni tečaj, ki ga ponuja Mercantile Bank za pretvorbo Izraelski šekel (ILS) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Mercantile Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.