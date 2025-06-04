Menjalni tečaj, ki ga ponuja MagNet Bank za pretvorbo Madžarski forint (HUF) v Švicarski frank (CHF), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Švicarski frank kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena MagNet Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.