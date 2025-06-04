Menjalni tečaj, ki ga ponuja Macquarie za pretvorbo Avstralski dolar (AUD) v Evro (EUR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Evro kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Macquarieprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.