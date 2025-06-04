Menjalni tečaj, ki ga ponuja LLB za pretvorbo Švicarski frank (CHF) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena LLBprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.