Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuwait Finance House za pretvorbo Kuvajtski dinar (KWD) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuwait Finance Houseprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.