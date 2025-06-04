Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuveyt Turk za pretvorbo Turška lira (TRY) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuveyt Turkprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.