Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuveyt Turk za pretvorbo Turška lira (TRY) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuveyt Turkprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.