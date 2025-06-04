Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kiwibank za pretvorbo Novozelandski dolar (NZD) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kiwibankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.