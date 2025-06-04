Menjalni tečaj, ki ga ponuja Barclays za pretvorbo Britanski funt (GBP) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Barclaysprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.