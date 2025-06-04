Menjalni tečaj, ki ga ponuja Barclays za pretvorbo Britanski funt (GBP) v Švicarski frank (CHF), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Švicarski frank kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Barclaysprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.