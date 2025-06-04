Menjalni tečaj, ki ga ponuja Banque Palatine za pretvorbo Evro (EUR) v Švicarski frank (CHF), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Švicarski frank kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Banque Palatineprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.