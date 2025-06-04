Časi dostave za mednarodne nakazila z Banque Havilland Monaco od Države članice evra do Združeno kraljestvo se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Banque Havilland (Monaco) M, da se izognete zamudam.