Menjalni tečaj, ki ga ponuja Banque de Tunisie za pretvorbo Tunizijski dinar (TND) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Banque de Tunisieprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.