Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bankinter Portugal za pretvorbo Evro (EUR) v Južnoafriški rand (ZAR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Južnoafriški rand kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bankinter Portugalprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.