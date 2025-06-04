Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Uganda za pretvorbo Ugandski šiling (UGX) v Evro (EUR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Evro kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Ugandaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.