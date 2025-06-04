Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Uganda za pretvorbo Ugandski šiling (UGX) v Avstralski dolar (AUD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Avstralski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Ugandaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.