Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Scotland za pretvorbo Britanski funt (GBP) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Scotlandprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.