Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Palestine za pretvorbo Izraelski šekel (ILS) v Švicarski frank (CHF), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Švicarski frank kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Palestineprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.