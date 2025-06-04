Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Palestine za pretvorbo Izraelski šekel (ILS) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Palestineprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.