Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Lithuania za pretvorbo Evro (EUR) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Lithuaniaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.