Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Jordan za pretvorbo Jordanski dinar (JOD) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Jordanprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.