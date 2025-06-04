Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Ireland za pretvorbo Evro (EUR) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Irelandprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.