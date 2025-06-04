Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Guam za pretvorbo Ameriški dolar (USD) v Evro (EUR), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Evro kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Guamprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.