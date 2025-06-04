Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Greenland za pretvorbo Danska krona (DKK) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Greenlandprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.