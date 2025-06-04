Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of East Asia za pretvorbo Hongkonški dolar (HKD) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of East Asiaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.