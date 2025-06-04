Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of East Asia za pretvorbo Hongkonški dolar (HKD) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of East Asiaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.