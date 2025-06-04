Primerjajte menjalni tečaj Bank of East Asia HKD in JPY
Razmišljate o uporabi Bank of East Asia za prenos iz HKD v JPY? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za Bank of East Asia , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
19.456400
|$0
¥19,456.40Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev Bank of East Asia, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo Bank of East Asia s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju The Bank of East Asia
Ustanovljen leta 1918 v Hongkongu, BEA nudi univerzalno bančništvo v maloprodajnem, SME in korporativnem segmentu—hipoteke, kartice, plačila, trgovinske storitve, bogastvo in digitalno bančništvo—z močnimi povezavami s celinsko Kitajsko in mednarodnim dosegom.
Kako hiter je prenos iz Bank of East Asia HKD v JPY ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z Bank of East Asia od Hongkong do Japonska se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika The Bank of East Asia, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z Bank of East Asia na ?
Stroški Bank of East Asia nakazila denarja iz HKD v JPY so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij Bank of East Asia z Xe preverite primerjalno tabelo.
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of East Asia za pretvorbo Hongkonški dolar (HKD) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of East Asiaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
Bank of East Asia lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Hongkonški dolar v Japonski jen z Bank of East Asia običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
Bank of East Asia ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z Bank of East Asia, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.