Menjalni tečaj, ki ga ponuja Bank of Cyprus za pretvorbo Evro (EUR) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Bank of Cyprusprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.