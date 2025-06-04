Menjalni tečaj ABA Bank se nanaša na tečaj, ki ga ponujajo za pretvorbo ene valute v drugo med mednarodnim denarnim nakazilom. Ta stopnja lahko vključuje maržo nad srednjo tržno stopnjo, kar lahko zmanjša končni znesek, ki ga prejme vaš prejemnik. Primerjajte ceno ABA Bank s cenami v realnem času Xe, da vidite razliko.