Menjalni tečaj ABA Bank
Razmišljate o uporabi ABA Bank za mednarodni denarni prenos? Primerjajte menjalne tečaje in provizije ABA Bank , da odkrijete potencialne prihranke z Xe.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
0.832300
|$0
Za ta valutni par še nimamo tečajev ABA Bank, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo ABA Bank s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju ABA
Ustanovljen leta 1996 v Phnom Penh, ABA (prej Advanced Bank of Asia) nudi storitve posameznikom in podjetjem z računi, karticami, potrošniškimi in posojili za mala in srednja podjetja, trgovinskim financiranjem, upravljanjem gotovine in nagrajenim mobilnim bančništvom. Močno upravljanje in regionalne povezave podpirajo izvoznike, trgovce in rastoče podjetnike.
Koliko časa traja denarni prenos v višini ABA Bank ?
Dobavni roki za mednarodne nakazila z ABA Bank se razlikujejo glede na način plačila, čas transakcije in državo prejemnika. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite rok za prijavo uporabnika ABA Bank, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije in stroški za denarne nakazila uporabnika ABA Bank?
Stroški mednarodnega denarnega nakazila z ABA Bank so odvisni od številnih dejavnikov, vključno z zneskom nakazila in valuto cilja. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij ABA Bank z Xe preverite primerjalno tabelo.
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaji ponudnika ABA Bank se lahko znatno razlikujejo od tečajev namenskih storitev za prenos denarja. Tradicionalne banke pogosto dodajo pribitek k svojim obrestnim meram, kar pomeni, da lahko prejemnik prejme manj. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se ABA Bank v realnem času primerja z Xe in drugimi ponudniki.
Primerjava storitve ABA Bank z drugimi mednarodnimi storitvami za nakazilo denarja vam pomaga pri sprejemanju pametnejših finančnih odločitev. Majhne razlike v cenah in provizijah lahko privedejo do znatnih prihrankov – zlasti pri večjih nakazilih. Naše orodje za primerjavo vam olajša iskanje najboljše vrednosti za vaš valutni par.
Menjalni tečaj ABA Bank se nanaša na tečaj, ki ga ponujajo za pretvorbo ene valute v drugo med mednarodnim denarnim nakazilom. Ta stopnja lahko vključuje maržo nad srednjo tržno stopnjo, kar lahko zmanjša končni znesek, ki ga prejme vaš prejemnik. Primerjajte ceno ABA Bank s cenami v realnem času Xe, da vidite razliko.
Številne banke in ponudniki denarnih nakazil – vključno z ABA Bank– lahko zaračunajo provizijo za nakazilo. To je lahko pavšalna provizija ali pa se razlikuje glede na znesek, destinacijo ali način prenosa. Naše orodje za primerjavo jasno razčleni provizije in menjalne tečaje, tako da lahko preprosto vidite skupne stroške.
Časi prenosa z ABA Bank so odvisni od cilja, valute in načina plačila. Številni prenosi trajajo od 1 do 5 delovnih dni, vendar lahko pride do zamud zaradi časa bančne obdelave ali dodatnih preverjanj. V nasprotju s tem Xe večino prenosov opravi v nekaj minutah.
ABA Bank lahko uvede dnevne omejitve ali zahteva osebne obiske za večje prenose. Xe podpira višje omejitve spletnih prenosov, kar vam daje večjo prilagodljivost pri prenosu velikih zneskov – brez potrebe po delitvi plačil ali obisku poslovalnice.