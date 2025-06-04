Pobočky pre Whirlpool Corporation v Benton Harbor, Spojené štáty
Pomocou tabuľky nižšie nájdete svoju pobočku Whirlpool Corporation a získajte podrobné informácie o jej príslušnom SWIFT kóde.
Nájsť SWIFT kód
O týchto SWIFT kódoch
SWIFT kódy pobočiek sa používajú na identifikáciu konkrétnych bankových lokalít pri odosielaní medzinárodných platieb. Niektoré banky vrátane Whirlpool Corporation môžu priradiť pobočkám v mestách ako Benton Harbor jedinečné kódy, aby pomohli presnejšie spracovať prevody. Nie všetky pobočky majú jedinečné kódy, ale ak sú k dispozícii, je najlepšie použiť ten, ktorý zodpovedá vašej miestnej pobočke.
Čo robiť, ak vaša miestna pobočka nie je uvedená
Ak vaša pobočka Whirlpool Corporation v Benton Harbor nie je uvedená vyššie, stále môžete odoslať svoju medzinárodnú platbu pomocou kódu SWIFT globálnej centrály. Namiesto smerovania finančných prostriedkov do konkrétnej pobočky budú spracované cez centrálny systém banky a následne presmerované do správnej banky.
Skontrolujte svoju platbu SWIFT, či neobsahuje chyby
Pred odoslaním platby SWIFT dvakrát skontrolujte, či sa kód SWIFT zhoduje s bankou príjemcu a či je správne zadané číslo účtu a meno. Aj malé chyby môžu prenos oddialiť alebo zablokovať. Ak ste uskutočnili prevod s nesprávnymi údajmi, kontaktujte svoju banku.
Prijímate platbu pre Whirlpool Corporation v Benton Harbor?
Ak sa chystáte prijať peniaze zo zahraničia, poskytnite odosielateľovi SWIFT kód svojej banky a pobočky, aby ste zabezpečili presný a bezpečný príjem finančných prostriedkov na váš účet. Ak neviete nájsť SWIFT kód svojej pobočky, skontrolujte, či má Whirlpool Corporation globálny kód ústredia, alebo ich priamo kontaktujte a zistite najlepšiu alternatívu.
Často kladené otázky
Áno, Whirlpool Corporation môže prevádzkovať viacero pobočiek v Benton Harbor. Každá pobočka môže obsluhovať rôzne štvrte, ponúkať rôzne služby a – pokiaľ ide o medzinárodné bankové prevody – niektoré môžu dokonca používať odlišné kódy SWIFT. Pri poskytovaní platobných pokynov je dôležité uviesť konkrétnu pobočku, v ktorej je váš účet vedený.
SWIFT kód pre vašu pobočku nájdete v tabuľke v hornej časti tejto stránky, ktorá uvádza známe Whirlpool Corporation SWIFT kódy pre pobočky v Benton Harbor. Ak si nie ste istí, ku ktorej pobočke je váš účet priradený, môžete si skontrolovať výpis z bankového účtu, navštíviť portál online bankovníctva alebo sa priamo obrátiť na pobočku. V prípade pochybností je bezpečnou alternatívou použitie SWIFT kódu ústredia banky.
Použitie SWIFT kódu špecifického pre pobočku – ak je pre vašu lokalitu k dispozícii – môže zlepšiť presnosť a rýchlosť vášho medzinárodného prevodu. Pomáha to zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky smerované priamo do správnej pobočky, čo môže skrátiť čas spracovania a v prípade potreby uľahčiť sledovanie transakcie. Je to obzvlášť užitočné pri väčších prevodoch alebo časovo náročných platbách.
Ak použijete nesprávny SWIFT kód, vaša platba môže byť oneskorená, nesprávne presmerovaná alebo dokonca odmietnutá prijímajúcou bankou. V niektorých prípadoch môžu byť finančné prostriedky vrátené odosielateľovi a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Vždy sa uistite, že kód SWIFT sa zhoduje buď s kódom vašej pobočky, alebo s oficiálnym kódom ústredia. Ak si nie ste istí, kontaktujte spoločnosť Whirlpool Corporation pred vykonaním prevodu.
Zoznam pobočiek Whirlpool Corporation ) v Benton Harbor s individuálnymi kódmi SWIFT nájdete v tabuľke vyššie. Môžete tiež priamo kontaktovať svoju pobočku alebo sa prihlásiť do svojho online bankovníctva a zobraziť si pokyny na medzinárodný prevod. Ak vaša pobočka zrejme nemá vlastný kód, pravdepodobne štandardne používa kód ústredia.
Nie nevyhnutne. Pobočky Whirlpool Corporation môžu mať jedinečné kódy pre konkrétne lokality alebo funkcie – najmä pre pobočky s vysokým objemom obchodov alebo špecializované firemné pobočky. Vždy sa snažte použiť SWIFT kód špecifický pre vašu pobočku, ak je k dispozícii; v opačnom prípade je kód ústredia všeobecne akceptovanou záložnou možnosťou.
