Kódy SWIFT/BIC v Réunion
Nájdite správny SWIFT/BIC kód pre vašu banku. Vyhľadajte podľa názvu banky a mesta alebo si vyberte z obľúbených bánk v krajine Réunion.
Potrebujete nájsť SWIFT kód vašej banky v krajine Réunion?
Potrebujete kód SWIFT/BIC na odoslanie alebo prijatie medzinárodného bankového prevodu v krajine Réunion? Použite náš adresár a nájdite správny SWIFT kód pre vašu banku a konkrétnu pobočku. Či už prevádzate peniaze do Réunion alebo posielate finančné prostriedky do zahraničia, pre spoľahlivé prevody je nevyhnutné mať správny SWIFT kód.
Často kladené otázky
Kód SWIFT – tiež známy ako BIC (Bank Identifier Code) – je medzinárodný štandard na identifikáciu bánk a finančných inštitúcií. Na presné a bezpečné odosielanie alebo prijímanie medzinárodných bankových prevodov budete potrebovať správny kód SWIFT v krajine Réunion .
Správny kód SWIFT pre vašu banku v krajine Réunion nájdete vyhľadaním na tejto stránke pomocou názvu banky, mesta alebo pobočky. Môžete si tiež skontrolovať výpis z bankového účtu alebo kontaktovať miestnu pobočku.
Niektoré banky v Réunion používajú jeden SWIFT kód pre všetky pobočky, zatiaľ čo iné majú kódy špecifické pre jednotlivé pobočky. Najlepšie je overiť si to vo svojej banke, aby ste predišli oneskoreniam alebo chybám pri medzinárodnom prevode.
Použitie nesprávneho SWIFT kódu pre banku v krajine Réunion môže mať za následok oneskorenie, zamietnutie alebo odoslanie platby na nesprávny účet. Pred prevodom peňazí si vždy dvakrát overte kód vo svojej banke.
Nie, kód SWIFT identifikuje banku, zatiaľ čo IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) identifikuje individuálny účet. Nie všetky banky v Réunion používajú IBAN, ale pre určité prevody môžu byť potrebné oba, najmä v Európe alebo na Blízkom východe.
Kódy SWIFT v Réunion môžete overiť takto:
Kontrola vo vašej banke
Vyhľadávanie v online adresároch SWIFT (ako je tento)
Hľadám kód na výpise z účtu
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Kódy SWIFT, názvy bánk, adresy a ďalšie súvisiace informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bezchybné. Podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia odrážať najnovšie údaje dostupné od príslušných finančných inštitúcií.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, regulačného statusu alebo prevádzkovej integrity žiadnej banky, finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa uvedeného v zozname. Neschvaľujeme ani neoverujeme legitimitu žiadneho z uvedených subjektov, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše použitie poskytnutých informácií.
Akékoľvek finančné transakcie alebo rozhodnutia vykonané na základe týchto informácií vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje ani z akýchkoľvek rokovaní s tretími stranami, ktorých informácie sú zobrazené na tejto stránke.
Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek transakcie nezávisle overili všetky údaje v príslušnej finančnej inštitúcii.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine a nebolo preložené. Hoci zvyšok tejto stránky sa môže zobraziť vo vami zvolenom jazyku, právne vyhlásenie zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.