Bank of China Brussels SWIFT kód v Belgicko
Kód SWIFT/BIC pre Bank of China Brussels je BKCHBEBBXXX. Bank of China Brussels však môže používať rôzne kódy SWIFT/BIC v závislosti od služby alebo pobočky. Ak si nie ste istí, ktorý máte použiť, overte si to u príjemcu alebo kontaktujte priamo Bank of China Brussels .
BKCHBEBBXXX
Názov banky
BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. BRUSSELS BRANCH
SWIFT kód
BKCHBEBBXXX
Adresa
BOULEVARD DU REGENT 35
Mesto
BRUSSELS
Krajina
BELGIUM
Toto je hlavný SWIFT/BIC kód pre Bank of China Brussels v Belgium
Miestne pobočky
Nižšie nájdete miestne pobočky pre Bank of China Brussels v Belgium.
O BKCHBEBBXXX
Hlavný SWIFT kód pre Bank of China Brussels v Belgicko je BKCHBEBBXXX. Tento kód identifikuje hlavnú pobočku banky pre medzinárodné platby v Belgicko a bežne sa používa, keď nie je potrebný alebo k dispozícii kód špecifický pre pobočku. Ak posielate peniaze na účet u Bank of China Brussels v Belgicko a príjemca neposkytol SWIFT kód miestnej pobočky, použitie BKCHBEBBXXX je zvyčajne bezpečnou a spoľahlivou možnosťou.
Používanie BKCHBEBBXXX
Hlavný SWIFT/BIC kód Bank of China Brusselsmôžete použiť BKCHBEBBXXX , keď:
Odosielanie medzinárodného prevodu peňazí pre Bank of China Brussels v Belgicko
Príjemca neposkytol kód SWIFT/BIC špecifický pre danú pobočku.
Bank of China Brussels spracováva platbu centrálne prostredníctvom svojej hlavnej kancelárie
Chcete použiť všeobecne akceptovaný predvolený kód SWIFT/BIC
Pri posielaní peňazí používateľovi Bank of China Brusselszvoľte Xe
Lepšie sadzby
Porovnajte nás s vašou bankou a objavte úspory. Naše sadzby často prekonávajú sadzby veľkých bánk, čím maximalizujeme hodnotu vášho prevodu.
Nižšie poplatky
Všetky poplatky vám ukážeme vopred, ešte pred potvrdením prevodu, aby ste presne vedeli, za čo platíte. Naše nižšie poplatky znamenajú pre vás väčšiu úsporu.
Rýchlejšie prevody
Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Chápeme, že pokiaľ ide o vaše peniaze, načasovanie je dôležité.
Skontrolujte svoju platbu SWIFT, či neobsahuje chyby
Pred odoslaním platby SWIFT dvakrát skontrolujte, či sa kód SWIFT zhoduje s bankou príjemcu a či je správne zadané číslo účtu a meno. Aj malé chyby môžu prenos oddialiť alebo zablokovať. Ak ste uskutočnili prevod s nesprávnymi údajmi, kontaktujte svoju banku.
Prijímate platbu pre Bank of China Brussels v Belgicko?
Ak chcete prijať medzinárodnú platbu na svoj účet Bank of China Brussels v Belgicko, budete musieť poskytnúť správny kód SWIFT/BIC, číslo účtu a ďalšie bankové údaje. Uistite sa, že odosielateľ má správne informácie, aby ste predišli oneskoreniam.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Ste pripravení poslať peniaze používateľovi Bank of China Brussels?
Xe umožňuje jednoduché posielanie peňazí do Bank of China Brussels a tisícov ďalších bánk po celom svete. Vďaka podpore viac ako 130 mien a prevodom do 190 krajín môžete posielať peniaze s istotou.
Často kladené otázky
SWIFT kód hlavnej kancelárie pre Bank of China Brussels je BKCHBEBBXXX. Tento kód sa bežne používa pre medzinárodné bankové prevody do centrály banky Brussels . Identifikuje Bank of China Brussels v sieti SWIFT, čím pomáha zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky smerované do správnej finančnej inštitúcie.
Ak nepoznáte SWIFT kód vašej miestnej pobočky, na prijímanie medzinárodných platieb môžete zvyčajne použiť SWIFT kód hlavnej kancelárie (BKCHBEBBXXX). Najlepšie je však overiť si to vo svojej banke, aby ste sa vyhli prípadným oneskoreniam. Správny kód nájdete na svojom online bankovom portáli, kontaktovaním zákazníckeho servisu alebo prečítaním nedávneho výpisu z bankového účtu.
Áno, vo všeobecnosti je bezpečné používať kód SWIFT primárnej pobočky (BKCHBEBBXXX) na prijímanie medzinárodných platieb – najmä ak vaša miestna pobočka nemá vyhradený kód. Bank of China Brussels bude môcť naďalej smerovať finančné prostriedky na váš účet pomocou vášho celého čísla účtu a ďalších identifikačných údajov. Napriek tomu si tento prístup vždy overte vo svojej banke, najmä pri veľkých transakciách.
Ak chcete nájsť správny kód SWIFT pre vašu konkrétnu pobočku Bank of China Brussels , máte niekoľko možností:
Použite náš vyhľadávač SWIFT kódov pobočiek – najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať, či má vaša pobočka jedinečný SWIFT kód alebo či by ste mali použiť kód ústredia (BKCHBEBBXXX).
Prihláste sa do svojej online bankovej platformy Bank of China Brussels a skontrolujte pokyny na bankový prevod.
Kontaktujte svoju miestnu pobočku alebo zavolajte na zákaznícky servis spoločnosti Bank of China Brussels .
Pozrite si nedávny výpis z bankového účtu alebo šekovú knižku, ktorá môže obsahovať údaje o medzinárodných platbách.
Ak vaša pobočka nemá jedinečný SWIFT kód, zvyčajne môžete použiť BKCHBEBBXXX.
Ak zadáte nesprávny SWIFT kód:
Vaša platba môže byť oneskorená alebo zamietnutá.
Finančné prostriedky môžu byť odoslané nesprávnej finančnej inštitúcii a ich vrátenie môže trvať určitý čas.
Niektoré banky si môžu účtovať poplatok za vrátené alebo nesprávne presmerované platby.
Aby ste tomu predišli, vždy si pred odoslaním prevodu dvakrát skontrolujte kód SWIFT a informácie o účte.
Vo väčšine prípadov budete na prijímanie medzinárodných platieb potrebovať kód SWIFT, pretože identifikuje prijímajúcu banku a zabezpečuje správne smerovanie. V závislosti od krajiny a spôsobu prevodu môže odosielateľ potrebovať aj ďalšie údaje, ako napríklad číslo vášho účtu, smerovacie číslo alebo IBAN.
Áno, Bank of China Brussels má zvyčajne SWIFT kód primárnej kancelárie (BKCHBEBBXXX), ako aj SWIFT kódy špecifické pre pobočky pre určité lokality. Ak viete nájsť SWIFT kód vašej miestnej pobočky, najlepšie je použiť ho, aby ste zabezpečili čo najpresnejšie smerovanie. Ak vaša pobočka nemá jedinečný kód alebo si nie ste istí, použitie primárneho kódu je vo všeobecnosti prijateľné na prijímanie medzinárodných platieb.
BKCHBEBBXXX je štandardný SWIFT kód používaný pre sídlo spoločnosti Bank of China Brusselsv lokalite Brussels . Ostatné Bank of China Brussels subjekty – ako napríklad pobočky v rôznych krajinách alebo obchodné jednotky – môžu mať svoje vlastné kódy SWIFT, najmä pre operácie firemného alebo investičného bankovníctva. Rozdiel spočíva v mieste alebo účele podnikania, ale pre väčšinu osobných a malých firemných prevodov na Belgicko je BKCHBEBBXXX správny a postačujúci kód.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Kódy SWIFT, názvy bánk, adresy a ďalšie súvisiace informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bezchybné. Podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia odrážať najnovšie údaje dostupné od príslušných finančných inštitúcií.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, regulačného statusu alebo prevádzkovej integrity žiadnej banky, finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa uvedeného v zozname. Neschvaľujeme ani neoverujeme legitimitu žiadneho z uvedených subjektov, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše použitie poskytnutých informácií.
Akékoľvek finančné transakcie alebo rozhodnutia vykonané na základe týchto informácií vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje ani z akýchkoľvek rokovaní s tretími stranami, ktorých informácie sú zobrazené na tejto stránke.
Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek transakcie nezávisle overili všetky údaje v príslušnej finančnej inštitúcii.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine a nebolo preložené. Hoci zvyšok tejto stránky sa môže zobraziť vo vami zvolenom jazyku, právne vyhlásenie zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.