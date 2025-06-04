SWIFT kód CLS BANK INTERNATIONAL je
CLSBUS33 XXX
Názov banky
CLS BANK INTERNATIONAL
Mesto
NEW YORK
Adresa
FINANCIAL SQUARE, 32 OLD SLIP, FLOOR 23, NEW YORK, NY, 10005
Krajina
UNITED STATES OF AMERICA
SWIFT kód je overený a pravidelne aktualizovaný
Celkom
Kedy by som mal použiť CLSBUS33XXX?
SWIFT kódy sa používajú na zabezpečenie toho, aby sa vaše peniaze dostali na správne miesto pri posielaní alebo prijímaní peňazí cez hranice. Použite CLSBUS33XXX ak chcete poslať peniaze používateľovi CLS BANK INTERNATIONAL na vyššie uvedenú adresu, mesto a krajinu. Vždy si overte, či používaný SWIFT kód patrí cieľovej banke.
Rozbor CLSBUS33XXX
Kódy SWIFT/BIC sa skladajú z 8 až 11 písmen a číslic, ktoré slúžia na identifikáciu konkrétnej banky a pobočky na svete.
Kód banky (CLSB): Tieto 4 písmená predstavujú CLS BANK INTERNATIONAL
Kód krajiny (US): Tieto 2 písmená označujú krajinu banky, ktorá je Spojené štáty.
Kód lokality (33): Tieto 2 znaky označujú umiestnenie ústredia banky.
Kód pobočky (XXX): Tieto 3 číslice určujú konkrétnu pobočku. Kódy BIC končiace na „XXX“ označujú sídlo banky.
CLS BANK INTERNATIONAL
|SWIFT kód
|CLSBUS33XXX
|SWIFT kód (8 znakov)
|CLSBUS33
|Kód pobočky
|XXX
|Názov banky
|CLS BANK INTERNATIONAL
|Názov pobočky
|CLS BANK INTERNATIONAL
|Adresa
|FINANCIAL SQUARE
|Mesto
|NEW YORK
|Krajina
|Spojené štáty
Podrobnosti o kóde CLS BANK INTERNATIONAL
Správne SWIFT kódy sú kľúčové, aby ste sa vyhli akýmkoľvek problémom alebo oneskoreniam pri vašich prevodoch. Pred použitím kódu SWIFT sa uistite, že:
Overte banku: Dvakrát skontrolujte, či sa názov banky zhoduje s bankou príjemcu.
Skontrolujte názov pobočky: Ak používate SWIFT kód špecifický pre pobočku, uistite sa, že táto pobočka sa zhoduje s pobočkou príjemcu.
Potvrďte krajinu: Banky majú pobočky po celom svete. Overte, či kód SWIFT zodpovedá krajine cieľovej banky.
Často kladené otázky o CLSBUS33XXX
SWIFT kód je jedinečný identifikátor používaný na rozpoznanie bánk a finančných inštitúcií na celom svete pri medzinárodných prevodoch peňazí. SWIFT je skratka pre Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu. Tieto kódy pomáhajú zabezpečiť, aby boli platby smerované do správnej banky a krajiny. Typický SWIFT kód má 8 alebo 11 znakov a obsahuje informácie o banke, krajine, mieste a niekedy aj o konkrétnej pobočke.
Nie vždy. Niektoré banky používajú pre všetky pobočky jeden SWIFT kód (zvyčajne kód ústredia končiaci na XXX). Iní priraďujú jednotlivým pobočkám jedinečné SWIFT kódy, často s konkrétnymi poslednými tromi znakmi. Ak príjemca poskytne kód špecifický pre pobočku, je najlepšie ho použiť – môže to pomôcť urýchliť spracovanie alebo zabezpečiť, aby sa platba rýchlejšie dostala na správne miesto.
Pri odosielaní alebo prijímaní medzinárodných bankových prevodov na adresu CLS BANK INTERNATIONAL vo vyššie uvedenom meste a na vyššie uvedenú adresu by ste mali použiť CLSBUS33XXX . Identifikuje banku a pobočku príjemcu, najmä pri posielaní finančných prostriedkov cez hranice prostredníctvom siete SWIFT. Niektoré krajiny a typy platieb nemusia vyžadovať kód SWIFT, preto sa pred začatím prevodu vždy informujte u príjemcu alebo v banke.
Kód SWIFT/BIC CLSBUS33XXX je určený pre CLS BANK INTERNATIONAL medzinárodných prevodov. Tu je rozpis významu jednotlivých častí kódu:
CLSB – Toto je kód banky, ktorý predstavuje CLS BANK INTERNATIONAL
US – Toto je predvoľba krajiny, ktorá ukazuje, že banka sa nachádza v Spojené štáty
33 – Toto je kód lokality, ktorý označuje sídlobanky.
XXX – Toto je kód pobočky a keď sa zobrazuje ako „XXX“, vzťahuje sa na hlavnú kanceláriu alebo hlavnú pobočku.
Áno, CLS BANK INTERNATIONAL môže prevádzkovať viacero pobočiek. Každá pobočka môže obsluhovať rôzne regióny, ponúkať rôzne služby a – pokiaľ ide o medzinárodné bankové prevody – niektoré môžu dokonca používať odlišné kódy SWIFT. Pri poskytovaní platobných pokynov je dôležité uviesť konkrétnu pobočku, v ktorej je váš účet vedený.
Ak použijete nesprávny SWIFT kód, vaša platba môže byť oneskorená, nesprávne presmerovaná alebo dokonca odmietnutá prijímajúcou bankou. V niektorých prípadoch môžu byť finančné prostriedky vrátené odosielateľovi a môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Vždy sa uistite, že kód SWIFT sa zhoduje buď s kódom vašej pobočky, alebo s oficiálnym kódom ústredia. Ak si nie ste istí, kontaktujte spoločnosť CLS BANK INTERNATIONAL pred vykonaním prevodu.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Kódy SWIFT, názvy bánk, adresy a ďalšie súvisiace informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme zabezpečiť presnosť, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bezchybné. Podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nemusia odrážať najnovšie údaje dostupné od príslušných finančných inštitúcií.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, regulačného statusu alebo prevádzkovej integrity žiadnej banky, finančnej inštitúcie alebo sprostredkovateľa uvedeného v zozname. Neschvaľujeme ani neoverujeme legitimitu žiadneho z uvedených subjektov, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vaše použitie poskytnutých informácií.
Akékoľvek finančné transakcie alebo rozhodnutia vykonané na základe týchto informácií vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje ani z akýchkoľvek rokovaní s tretími stranami, ktorých informácie sú zobrazené na tejto stránke.
Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek transakcie nezávisle overili všetky údaje v príslušnej finančnej inštitúcii.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine a nebolo preložené. Hoci zvyšok tejto stránky sa môže zobraziť vo vami zvolenom jazyku, právne vyhlásenie zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.