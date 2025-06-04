TOP - Tongská pa'anga
Tongská pa'anga je mena Tonga. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tongská pa'anga je kurz TOP na USD. Kód meny pre Pa'anga je TOP a symbol meny je T$. Nižšie nájdete kurzy Tongská pa'anga a prevodník mien.
Štatistiky Tongská pa'anga
|Názov
|Tongská pa'anga
|Symbol
|T$
|Menšia jednotka
|1/100 = Seniti
|Symbol menšej jednotky
|Seniti
|Najlepšia konverzia TOP
|TOP na USD
|Najlepší graf TOP
|Graf TOP na USD
Profil Tongská pa'anga
|Mince
|Často používané: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
|Centrálna banka
|Národná rezervná banka Tonga
|Používatelia
Tonga
Tonga
Prečo vás zaujíma TOP?
