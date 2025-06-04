  1. Domov
TOP - Tongská pa'anga

Tongská pa'anga je mena Tonga. Naše rebríčky mien ukazujú, že najpopulárnejší výmenný kurz Tongská pa'anga je kurz TOP na USD. Kód meny pre Pa'anga je TOP a symbol meny je T$. Nižšie nájdete kurzy Tongská pa'anga a prevodník mien.

Štatistiky Tongská pa'anga

NázovTongská pa'anga
SymbolT$
Menšia jednotka1/100 = Seniti
Symbol menšej jednotkySeniti
Najlepšia konverzia TOPTOP na USD
Najlepší graf TOPGraf TOP na USD

Profil Tongská pa'anga

MinceČasto používané: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
Centrálna bankaNárodná rezervná banka Tonga
Používatelia
Tonga

Aktuálne menové kurzy

MenaKurzZmena
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34924
USD / CHF0.789832
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670909

Sadzby centrálnych bánk

MenaÚroková sadzba
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%