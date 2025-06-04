Porovnajte Bradesco s Xe

Zatiaľ nemáme kurzy Bradesco pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od Bradesco s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.

Prečo prevádzať cez Xe namiesto tradičných bánk?

Lepšie sadzby

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

Nižšie poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

Rýchlejšie prevody

Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Vieme, aké dôležité je, aby boli vaše peniaze doručené rýchlo a spoľahlivo.

Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín s Xe

Xe uľahčuje medzinárodné prevody peňazí a ponúka podporu pre viac ako 190 krajín a viac ako 130 mien. Zatiaľ čo porovnávacia tabuľka zobrazuje výmenné kurzy hlavných mien na základe bankových údajov, ktoré aktuálne máme k dispozícii, Xe poskytuje oveľa širšiu škálu možností prevodu, než je uvedené v tabuľke. Ak nevidíte požadovanú menu, navštívte našu stránku Odoslať peniaze a preskúmajte všetky dostupné meny a destinácie.

Preneste viac s vyššími limitmi online odosielania od Xe

Ponúkame vyššie limity pre online prevody ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.

Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov

Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!

Ako posielať peniaze online pomocou Xe

Zaregistrujte sa zadarmo

Prihláste sa do svojho účtu Xe alebo sa zaregistrujte zadarmo. Trvá to len pár minút, potrebujete len e-mailovú adresu.

Získajte cenovú ponuku

Dajte nám vedieť menu, ktorú chcete previesť, koľko peňazí chcete poslať a kam chcete previesť.

Pridajte príjemcu

Uveďte platobné informácie príjemcu (budete potrebovať údaje ako jeho meno a adresu).

Overte svoju totožnosť

Pri niektorých prevodoch môžeme potrebovať identifikačné doklady, aby sme potvrdili, že ste to naozaj vy a aby boli vaše peniaze v bezpečí.

Potvrďte svoju cenovú ponuku

Potvrďte a financujte svoj prevod z bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty a máte hotovo!

Sledovanie vášho prevodu

Pozrite sa, kde sa vaše peniaze nachádzajú a kedy dorazia k príjemcovi. Získajte podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu.

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Ste pripravení začať?

Porovnali ste výmenné kurzy spoločnosti Bradesco s kurzami spoločnosti Xe a je čas získať najlepšiu hodnotu pre vaše medzinárodné prevody peňazí. Váš prvý prevod je vzdialený len pár kliknutí – začnite teraz a posuňte svoje peniaze ďalej!

Často kladené otázky

Porovnanie poskytovateľov ako Bradesco a Xe vám pomôže pochopiť, koľko váš príjemca v skutočnosti dostane po odpočítaní poplatkov a kurzových rozdielov. Aj malé zmeny sadzieb alebo skryté poplatky vás môžu stáť viac. Náš porovnávací nástroj vám ukáže skutočnú hodnotu vedľa seba.

Bradesco môže ponúkať menej výhodné výmenné kurzy ako špecializovaní poskytovatelia prevodov peňazí. Mnohí poskytovatelia zahŕňajú vo svojich sadzbách vyššie prirážky, čo znamená, že za peniaze, ktoré posielate, dostanete menej.

Áno. Spoločnosť Xe je regulovaná vo viacerých krajinách a na ochranu vašich údajov a finančných prostriedkov používa štandardné šifrovanie. Rovnako ako Bradesco, aj Xe dodržiava prísne protokoly dodržiavania predpisov a zabezpečenia, ale s platformou vytvorenou špeciálne pre medzinárodné prevody.

Mnoho poskytovateľov obmedzuje sumu, ktorú môžete previesť online – najmä pri väčších sumách. Xe podporuje vyššie limity online prevodov, čo vám pomáha presunúť viac peňazí bez toho, aby ste museli rozdeľovať transakcie alebo navštevovať pobočku.

Spoločnosť Xe ponúka nepretržitú podporu prostredníctvom živého chatu, telefónu a e-mailu s odborníkmi na medzinárodné prevody. Nemusíte sa orientovať vo všeobecných bankových call centrách. Náš špecializovaný tím podpory rozumie najmä devízovým a cezhraničným platbám.