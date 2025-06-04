Porovnajte výmenný kurz Bank of Jordan JOD s CHF
Zvažujete použitie karty Bank of Jordan na prevod z JOD do CHF? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky Bank of Jordan a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
O Bank of Jordan
Založená v roku 1960 v Ammáne, Bank of Jordan poskytuje maloobchodné, SME a korporátne bankovníctvo - účty, karty, hypotéky, podnikové pôžičky, obchodné služby, pokladničné služby a digitálne kanály - obsluhujúc zákazníkov v Jordánsku a vybraných regionálnych trhoch.
Aký rýchly je prevod z Bank of Jordan JOD do CHF ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s Bank of Jordan z Jordánsko do Švajčiarsko sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre Bank of Jordan, aby ste sa vyhli meškaniam.
Aké sú poplatky za prevod z Bank of Jordan na ?
Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z JOD do CHF vo výške Bank of Jordan závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky Bank of Jordan s Xe.
Často kladené otázky
Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou Bank of Jordan na konverziu Jordánsky dinár (JOD) na Švajčiarsky frank (CHF) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Švajčiarsky frank , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena Bank of Jordanporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.
Bank of Jordan môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.
Prevody z Jordánsky dinár do Švajčiarsky frank pomocou Bank of Jordan zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.
Bank of Jordan môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.
Mnohí poskytovatelia vrátane Bank of Jordan môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.