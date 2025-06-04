Porovnajte výmenný kurz Bank of East Asia HKD s USD
Zvažujete použitie karty Bank of East Asia na prevod z HKD do USD? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky Bank of East Asia a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
Porozprávajte sa s menovým expertom ešte dnes. Môžeme prekonať kurzy konkurencie.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
0.125800
|$0
$125.80Poslať teraz
Zatiaľ nemáme kurzy Bank of East Asia pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od Bank of East Asia s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.
Zatiaľ nemáme kurzy Bank of East Asia pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od Bank of East Asia s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.
O The Bank of East Asia
Založená v roku 1918 v Hongkongu, BEA ponúka univerzálne bankovníctvo naprieč maloobchodným, SME a korporátnym segmentom - hypotéky, karty, platby, obchodné služby, majetok a digitálne bankovníctvo - s silnými väzbami na pevninskú Čínu a medzinárodným dosahom.
Aký rýchly je prevod z Bank of East Asia HKD do USD ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s Bank of East Asia z Hongkong do Spojené štáty sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre The Bank of East Asia, aby ste sa vyhli meškaniam.
Aké sú poplatky za prevod z Bank of East Asia na ?
Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z HKD do USD vo výške Bank of East Asia závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky Bank of East Asia s Xe.
Prečo prevádzať cez Xe namiesto tradičných bánk?
Lepšie sadzby
Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.
Nižšie poplatky
Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.
Rýchlejšie prevody
Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Vieme, aké dôležité je, aby boli vaše peniaze doručené rýchlo a spoľahlivo.
Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov
Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!
Preneste viac s vyššími limitmi online odosielania od Xe
Ponúkame vyššie limity pre online prevody ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.
Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete
Ste pripravení začať?
Porovnali ste výmenné kurzy spoločnosti Bank of East Asia s kurzami spoločnosti Xe a je čas získať najlepšiu hodnotu pre vaše medzinárodné prevody peňazí. Váš prvý prevod je vzdialený len pár kliknutí – začnite teraz a posuňte svoje peniaze ďalej!
Často kladené otázky
Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou Bank of East Asia na konverziu Hongkonský dolár (HKD) na Americký dolár (USD) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Americký dolár , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena Bank of East Asiaporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.
Bank of East Asia môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.
Prevody z Hongkonský dolár do Americký dolár pomocou Bank of East Asia zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.
Bank of East Asia môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.
Mnohí poskytovatelia vrátane Bank of East Asia môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.