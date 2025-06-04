Ramuri pentru State of Tennessee, Treasury Department în the United States

Codurile SWIFT ale sucursalei sunt utilizate pentru a identifica locațiile specifice ale băncilor la trimiterea de plăți internaționale. Unele bănci, inclusiv State of Tennessee, Treasury Department, pot atribui coduri unice sucursalelor din orașele mari pentru a facilita procesarea mai precisă a transferurilor. Nu toate sucursalele au coduri unice, dar atunci când sunt disponibile, cel mai bine este să îl utilizați pe cel care corespunde sucursalei dvs. locale.