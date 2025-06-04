Ramuri pentru Dutch Ministry of Finance în Den Haag, Olanda

Codurile SWIFT ale sucursalei sunt utilizate pentru a identifica locațiile specifice ale băncilor la trimiterea de plăți internaționale. Unele bănci, inclusiv Dutch Ministry of Finance, pot atribui coduri unice sucursalelor din orașe precum Den Haag pentru a facilita procesarea mai precisă a transferurilor. Nu toate sucursalele au coduri unice, dar atunci când sunt disponibile, cel mai bine este să îl utilizați pe cel care corespunde sucursalei dvs. locale.