Ramuri pentru Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. în Castellina in Chianti, Italia

Codurile SWIFT ale sucursalei sunt utilizate pentru a identifica locațiile specifice ale băncilor la trimiterea de plăți internaționale. Unele bănci, inclusiv Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., pot atribui coduri unice sucursalelor din orașe precum Castellina in Chianti pentru a facilita procesarea mai precisă a transferurilor. Nu toate sucursalele au coduri unice, dar atunci când sunt disponibile, cel mai bine este să îl utilizați pe cel care corespunde sucursalei dvs. locale.