Ramuri pentru The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong Branch în Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Codurile SWIFT ale sucursalei sunt utilizate pentru a identifica locațiile specifice ale băncilor la trimiterea de plăți internaționale. Unele bănci, inclusiv The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong Branch, pot atribui coduri unice sucursalelor din orașe precum Tsim Sha Tsui pentru a facilita procesarea mai precisă a transferurilor. Nu toate sucursalele au coduri unice, dar atunci când sunt disponibile, cel mai bine este să îl utilizați pe cel care corespunde sucursalei dvs. locale.