Codurile SWIFT ale sucursalei sunt utilizate pentru a identifica locațiile specifice ale băncilor la trimiterea de plăți internaționale. Unele bănci, inclusiv Australia and New Zealand Banking Group Limited, Beijing Branch, pot atribui coduri unice sucursalelor din orașe precum Beijing pentru a facilita procesarea mai precisă a transferurilor. Nu toate sucursalele au coduri unice, dar atunci când sunt disponibile, cel mai bine este să îl utilizați pe cel care corespunde sucursalei dvs. locale.